Куда козу дели? — пользователи соцсетей требуют ответа от Джигана и Самойловой

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 21 0

Подписчики Джигана и Самойловой встревожены исчезновением их козы Мими

Куда козу дели? — пользователи соцсетей требуют ответа от Джигана и Самойловой

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Подписчики звездной пары встревожены исчезновением животного.

Пользователи соцсетей всерьез встревожены исчезновением домашнего животного блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана — козы Мими. Звездная пара давно не выкладывала с ней фото или видео. Свои опасения поклонники выразили в комментариях к постам знаменитостей.

«Это, конечно, все хорошо, но у меня вопрос: где коза? Что я пропустила?» — спрашивает одна из подписчиц Самойловой.

Похоже, эта тема очень волнует россиян.

«Мне одной интересно, где коза Мими?»;

«Расскажите, что с козой?! Кто-нибудь знает?»;

«Где коза Мими?»;

«А куда дели козу? Почему ее теперь нет? Кто знает?»;

«Такая козочка хорошая была. Так любила семью, так доверяла. Что случилось?» — поддерживают вопрос другие пользователи.

Как пишут фанаты звездной пары, козы в их соцсетях не было с февраля 2025 года. О появлении в семье нового необычного питомца стало известно в прошлом октябре.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Самойлова купила 5-летнему сыну корову. Самойлова объяснила: несколько месяцев назад мальчик сам сказал, что мечтает о собственной буренке. Всему виной реалити-шоу, где принимала участие их семья. По сценарию звездам пришлось сменить свой роскошный особняк на деревенский домик. Давид тогда очень проникся сельской жизнью.

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