Семь человек погибли в результате ДТП в Калмыкии

Смертельное ДТП произошло на 1211-м километре трассы «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань» в Калмыкии — лоб в лоб столкнулись микроавтобус и грузовик. Об инциденте сообщает МЧС региона в своем официальном Telegram-канале.

«Сегодня, в 02:30 поступило сообщение о том, что на территории Юстинского района в районе поселка Цаган Аман произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля», — уточняют в ведомстве.

В МЧС Калмыкии подтвердили гибель семи человек в результате ДТП. Кроме того, еще 11 человек получили травмы разной степени тяжести.

«Всего в микроавтобусе находился 21 человек, детей среди них нет. Микроавтобус следовал по маршруту Волгоград-Астрахань», — добавляют в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что автомобиль протаранил толпу футбольных фанатов в Испании. Все произошло перед матчем «Эспаньолы» и «Барселоны». Оказавшись в толпе, которая стала закидывать машину бутылками, водитель нажал на газ, но не справился с управлением. Серьезных травм никто не получил. Помощь пострадавшим оказали на месте.