Мотоциклист влетел в полицейскую машину в Петербурге и погиб на месте

Байкер погиб в результате ДТП на пересечении Индустриального проспекта с Хасанской улицей Петербурге. Полицейский автомобиль выехал на перекресток, в этот момент в него на большой скорости врезался мотоцикл. Как сообщил источник 5-tv.ru, пострадал сотрудник правоохранительных органов. У него остановилось сердце, но его удалось запустить. Мужчину экстренно доставили в больницу.

Байкер влетел в бок патрульной машины, от удара она отскочила, с крыши слетела «люстра». Оказавшиеся на месте происшествия люди публиковали первые кадры и сообщали, что мотоциклиста загрузили в машину скорой помощи. Однако вскоре выяснилось, что он не дождался госпитализации и скончался от полученных травм там же, где произошла авария.

Согласно данным источника, правоохранители ехали со включенными маячками, мотоциклист не пропустил машину, после чего не смог избежать столкновения. Сотрудник полиции в коме, врачи контролируют его состояние.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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