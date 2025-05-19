Забайкалье в огне: спасатели продолжают борьбу с природными пожарами

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Сотни тысяч гектаров пылают в Забайкалье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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В пламени свыше ста тысяч гектаров леса.

Забайкалье страдает от огня. Борьба с природными пожарами не утихает ни на минуту. В пламени свыше ста тысяч гектаров!

Больше десятка возгораний зафиксировано в четырех районах. Шесть удалось ликвидировать, еще столько же локализовать. В одном из случаев огонь едва не перекинулся на территорию экокурорта «Кука». На месте работают около тысячи специалистов Авиалесоохраны, задействовано 200 единиц техники. Самолет-амфибия сбросил 45 тонн воды в десяти километрах от санатория.

Принято решение увеличить группировку спасателей в регионе. Скоро туда прибудут специалисты с Дальнего Востока, Урала и из Сибири.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в середине мая после лесных пожаров Амурскую область накрыло снегом.

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