Погодные аномалии: после лесных пожаров Амурскую область накрыло снегом
После лесных пожаров Амурскую область накрыло снегом
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru
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Вторжение холодного фронта принесло в регион заторы и заносы на дорогах.
Погодные качели в Амурской области. Регион, где еще накануне бушевали лесные пожары, сегодня заметает снегом. По-настоящему зимними кадрами — в середине мая — в социальных сетях делятся местные жители.
Улицы, дворы и машины покрыты слоем снега в несколько сантиметров, а на деревьях — массивные белые шапки. Погодная аномалия застала врасплох и водителей, многие из которых уже переобулись на летнюю резину. И все же рискнули выехать на дорогу, несмотря на заносы и гололедицу.
Холода пришли и в соседнее Забайкалье. На границе двух регионов идет мокрый снег. Он заметает улицы, образуя на дороге скользкую кашу. В итоге водители буксуют и осторожно сворачивают на обочину.
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