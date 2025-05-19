В Приморском крае пропали два сапбордиста

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Мужчина и женщина отправились плавать без спасательных жилетов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; МЧС России; 5-tv.ru

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Во Владивостоке пропали два человека, которые отправились плавать на сапборде в Амурском заливе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Приморскому краю.

«Мужчина и женщина вышли в акваторию Амурского залива на одном сапборде, после чего связь с ними прервалась. Последний раз пару видели в районе Второй речки во Владивостоке. По свидетельствам очевидцев, спасательные жилеты у спортсменов отсутствовали», — говорится в сообщении.

Как отметил начальник отдела информационного сопровождения оперативных событий ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю Майдар Сапкеев, было обнаружено плавательное средство, которое, предположительно, может принадлежать пропавшим. Сейчас ведутся поиски людей на акватории и береговой линии. К отряду привлечены 16 человек и семь единиц техники.

Он также призвал россиян помнить о правилах безопасности при выходе в море. Не забывать предупреждать знакомых и родных, а также иметь при себе в специальной защите средства связи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Дагестане более пяти тысяч жителей остались без газа из-за обрушения скалы.

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