Забрали свой асфальт: рабочие отомстили бизнесмену за неоплату

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За свою работу бригада должна была получить более 300 тысяч рублей.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Дорожные рабочие в Приморье сняли свежеуложенный асфальт из-за неоплаты

В Приморье рабочие нашли оригинальный способ отомстить бизнесмену, который не выплатил им заработанные деньги. Бригада заасфальтировала территорию возле магазина, за что должна была получить больше 300 тысяч рублей. Когда стало понятно, что платить им не будут, покрытие просто сняли.

Проснулась ли после этого совесть у бизнесмена — пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в китайском городе Фошань пожилой житель перерезал страховочный трос высотного рабочего, чтобы использовать его для развешивания белья. Инцидент произошел во время ремонта наружной стены многоэтажного здания. Рабочий по фамилии Лю, спускаясь с 30-го этажа, обнаружил повреждение одного из тросов на платформе второго этажа: от веревки длиной 120 метров неизвестный отрезал более десяти метров.

В ходе разбирательства выяснилось, что трос перерезал 80-летний мужчина, проживающий на втором этаже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Забрали свой асфальт: рабочие отомстили бизнесмену за неоплату

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