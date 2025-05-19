Свыше 5 тысяч жителей Дагестана остались без газа из-за обрушения скалы

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 16 0

Пострадавшими числятся жители 1259 домов.

Свыше 5 тысяч жителей Дагестана остались без газа из-за обрушения скалы

Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

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Два населенных пункта с населением 5333 человека остались без газа из-за обрушения скалы в Дагестане. Об этом на своем сайте сообщает Главное управление МЧС России по республике.

«В 19:45 от диспетчеров ЕДДС Докузпаринского района поступило сообщение о том, что на окраине села Усухчай в результате обрушения скальной массы, повреждена газовая труба высокого давления… В зоне аварийных отключений остаются два населенных пункта…» — уточняют в ведомстве.

Пострадавшими числятся 5333 человека, жители 1259 домов.

Ранее 5-tv.ru писал, что участившиеся камнепады угрожают жителям и туристам Дагестана. Ливни в горных районах республики провоцируют селевые потоки. Нередко камнепады полностью блокируют проезд по дорогам и приводят к трагедиям.

Дагестанские горные дороги — одни из самых опасных в России. Они ведут к местам, которые хотят увидеть все путешественники: Гуниб, аулу-призраку Гамсутль, башням древних сел Гоор и Кахиб. Сотни тысяч туристов и местные жители рискуют, проезжая под нависающими скалами.

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