Политика выше спорта: Европа продолжает пытаться бойкотировать Россию в спорте

Международная ассоциация сверхмарафонцев отказалась признать рекорд Ивана Заборского.

Юристы сейчас пытаются разобраться, законно ли решение Международной ассоциации сверхмарафонцев, которая отказывается признавать мировой рекорд россиянина Ивана Заборского. Все из-за российского триколора. Его бегун поднял перед финишем. В начале мая Заборский выиграл престижный ультрамарафон «6 дней Франции», пробежав более тысячи километров. Причем соревнования, на которых выступал Иван, проходили под эгидой другой федерации. Тему продолжил корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Это эмоции российского чемпиона сразу после финиша на сложнейшем ультрамарафоне. Болельщики и даже соперники поздравляют Ивана Заборского с победой и новым мировым рекордом. Но рады за Ивана, как выяснилось, были не все. Организаторы ультрамарафона «6 дней Франции» лишили россиянина победы за российский флаг.

«И на основном старте у нас был российский флаг, везде в лидерборде висел, и с организатором мы отдельно этот момент согласовывали. Я горжусь тем, что я представил Россию и бежал с российским флагом», — заявил ультрамарафонец, мировой рекордсмен Иван Заборский.

То есть решение было принято постфактум, уже после громкой победы. За шесть суток Иван пробежал больше тысячи километров. Это исторический рекорд, но его пытаются стереть. Вот даже фотографии и видео с участием россиянина на официальной странице организаторов марафона поспешно удалили.

«Только IAU (Международная ассоциация сверхмарафонцев — Прим. ред.) и Всемирная легкоатлетическая ассоциация принимают решение о подтверждении установленных рекордов. „6 дней Франции“ и GOMU не вмешиваются в этот процесс», — заявили организаторы марафона.

В Международной ассоциации сверхмарафонцев решили напакостить и дали понять, что из-за финиша с флагом рекорд Заборского не будет официально зарегистрирован. В ассоциации сослались на организацию World Athletics, забанившую россиян еще в марте 2023 года.

«Эта ассоциация бегунов на длинные дистанции была вынуждена принять их правила и пойти на попятную, чтобы не было никакого инцидента, чтобы остаться с Международной федерацией в прекрасных отношениях и получать от них какие-то выгоды и какие-то плюшки и вообще супер лояльное отношение», — сказала триатлонистка, член Олимпийской сборной РФ Мария Шорец.

Все претензии сводятся только к российскому триколору. Абсолютно честный рекорд ставят под сомнение лишь из-за русофобии чиновников. За это Мировую ассоциацию легкой атлетики уже позорят в соцсетях.

«Политике нет места в проведении спортивных мероприятий»;

«Результаты спортсменов, за исключением случаев нарушений, таких как прием допинга, должны быть представлены с указанием их имени и страны. Однако политика не должна влиять на забег или итоги», — пишут пользователи в социальных сетях.

«Спорт давно стал политикой, и те гонения, которые есть на наших профессиональных спортсменов, — это не проблема сегодняшнего дня, — уже несколько лет олимпиады, и мы сами это знаем. Вызывает только уважение то, что делает Иван, показывая свою сопричастность к стране», — отметил ультрамарафонец Алексей Пшеничный.

После победы Заборский рассказывал, что во время марафона спал всего 12-15 часов за шесть суток. Железный человек — не остановится, даже если рекорд не признают.

«Но в любом случае рекорд есть. Все об этом знают прекрасно и у нас в России, и в мире. Ну и в принципе-то, соревнований еще много впереди. Я думаю, еще не один рекорд будет побит, и я приложу к этому все силы», — ультрамарафонец, победитель забега «6 дней Франции» Иван Заборский.