За права каких людей? Amnesty International* признана нежелательной организацией в России

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Генпрокуратура России признала нежелательной организацию Amnesty International*

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Генпрокуратура утверждает, что «правозащитная» структура занимается продвижением глобальных русофобских инициатив.

Международная неправительственная организация Amnesty International* признана нежелательной в России — это решение Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что организация позиционирует себя как защищающая права человека. В действительности же — является центром подготовки глобальных русофобских проектов.

С начала спецоперации активисты поддерживают боевиков. Оправдывают преступления украинских неонацистов, призывают увеличить их финансирование, настаивают на политической и экономической изоляции нашей страны.

* — признана нежелательной в России

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