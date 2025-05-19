Все просто: бот поможет москвичам начать раздельную сортировку мусора

Программа раздельного сбора мусора работает в Москве уже на протяжении шести лет.

Специальный Telegram-бот «Москва сортирует» поможет жителям столицы стать более экологически ответственными и начать раздельный сбор мусора. Об этом сообщается на портале mos.ru со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Изучить правила сортировки отходов можно будет с помощью простой игры или небольшого квиза. Кроме того, указав в боте один из пунктов — «Вторсырье», «Смешанные отходы» или «Опасные отходы» — и отправив свою геолокацию, можно получить адрес ближайшей площадки, куда этот мусор можно доставить самостоятельно.

Программа раздельного сбора мусора работает в Москве уже на протяжении шести лет. Отмечается, что до ее запуска москвичи собирали около 450 тонн вторсырья ежегодно. По данным за прошлый год эта цифра сильно возросла. Объем собранного вторсырья сегодня достигает 1,65 миллиона тонн.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России хотят поэтапно запретить использование пластика на Байкале. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о запрете использования пластиковых посуды и упаковки.

В документе говорится о том, что устранение одноразовой посуды и других материалов, которые не компостируются и не разлагаются, должно быть разработано поэтапно Кроме этого, на такие изделия обязаны наносить специальную маркировку, предупреждающую о причинении вреда природе озера Байкал.