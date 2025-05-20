Экологическая катастрофа: почему в реке Алатырь в Чувашии массово гибнет рыба

Масштабная экологическая катастрофа разворачивается сразу в трех регионах страны. В реке Алатырь, протекающей через Чувашию, Мордовию и Нижегородскую область, произошел массовый мор рыбы. В причастности к этому подозревают несколько предприятий, связанных с семьей бывшего главы Мордовии. Много лет подряд они сливают в воду токсичные отходы, которые отравляют вокруг все живое. Но почему это происходит, вопреки многочисленным предупреждениям и предписаниям, выяснил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

К берегу реки Алатырь даже страшно подойти. От воды пахнет гнилью, сама она мутная, а вся прибрежная зона усыпана мертвыми косяками рыб. На мелководье можно рассмотреть масштаб экологической катастрофы, и он колоссальный! Погибли и мальки, и взрослые особи.

На мелководье можно рассмотреть масштаб экологической катастрофы, он колоссальный. Погибли и мальки, и взрослые особи.

«Скорее всего, вообще ничего живого не осталось, потому что плавала и крупная, и мелкая рыба дохлая. По берегу малек весь сдох», — объяснил местный рыбак.

Местные говорят, в Алатыре водились 13 видов рыб, сколько из популяции уцелело — неизвестно. Сплошной поток из погибших животных тянется на десятки километров, а весь берег — одна сплошная токсичная зона. Лучше держаться подальше, предупреждают местные власти.

«В связи с массовой гибелью рыбы в реке Алатырь администрация Алатырского муниципального округа категорически не рекомендует употреблять ее в пищу», — заявили в администрации.

В зоне бедствия оказались 150 километров прибрежной линии, уверяют местные жители. Это половина реки. Алатырь протекает по территории сразу трех областей: Нижегородской, Мордовии и Чувашии. Длина реки — почти 300 километров. Источник загрязнения находится в сотне километров. На берегу реки в соседней Мордовии есть несколько крупных предприятий, которые, по данным экологических ведомств, и отравили реку в соседних регионах.

На сегодняшний день известно о том, что основной источник загрязнения — спиртзавод «Кемлянский». По данным Росприроднадзора, он продолжает сбрасывать в водоем опасные вещества, несмотря на ранее выявленные нарушения», — заявили в министерстве природных ресурсов и экологии Чувашии.

Очистные сооружения «Кемлянского» находятся за территорией завода, в чаще леса. По сути, это одна труба — слив всех нечистот и отходов. В месте выбросов — мутная жижа с белыми хлопьями, которые смешиваются с водой и плывут дальше по течению реки, убивая все живое.

«Это могут быть, естественно, те вещества, которые связаны с производством соответствующей продукции. Всякие составляющие спиртовещества, безусловно, в той или иной концентрации становятся токсичными», — объяснил эколог Борис Кокотов.

Бенефициар спиртзавода Лариса Тетина — родственница бывшего главы Мордовии Николая Меркушкина. Ее подчиненные продолжают утверждать, что не имеют никакого отношения к отравлению реки, хотя факты, озвученные Росприроднадзором, налицо, как и мертвая рыба, которая в таком количестве никак не могла погибнуть сама.

Второе предприятие, которое, по данным республиканского Минприроды, загрязняет реку — Ичалковский сыродельный комбинат. Он, как и спиртзавод «Кемлянский», находится в Мордовии и тоже принадлежит родственникам экс-главы региона Николая Меркушкина. Любопытно, что в речке Татар-Веленлей, которая течет за ангарами комбината и впадает в Алатырь, вредных веществ поначалу не нашли. Масштаб стал понятен только сейчас, когда в сотне километров начала гибнуть рыба.

«Также сброс в реку Алатырь осуществляет ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский». Несмотря на наличие собственных очистных сооружений, их мощности недостаточны, особенно с учетом планов по расширению производства», — заявили в Минприроды Чувашии.

Один из владельцев очистных — Ирина Андрюшкина — дочь свояченицы бывшего главы Мордовии Николая Меркушкина, она же — бенефициар сыродельного комбината.

Вину своего предприятия в массовой гибели рыб она тоже отрицает. Руководство сыродельного комбината на наш официальный запрос не ответило, как не стали там комментировать и опубликованные данные Минприроды: мощности очистных сооружений не хватает, чтобы отфильтровать воду.

«Если нарушение, загрязнение носит системный характер, имеется фактура неоднократного привлечения к административной ответственности различными органами управления государственного в виде Росрыболовства, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, то, конечно, имеется фактура и к привлечению к уголовной ответственности», — объяснил юрист Владислав Калинин.

Специалисты Минприроды взяли пробы сточных вод в шести точках загрязненного Алатыря. Им предстоит установить точную причину массовой гибели и привлечь к ответственности тех, кто десятилетиями отравляет реку. Учитывая размеры бедствия, на этот раз родственники Меркушкина вряд ли отделаются штрафами.