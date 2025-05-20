Еще не время: чем опасны для здоровья майские арбузы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 24 0

Биолог Наполов: в майских арбузах содержится много нитратов — это опасно

Чем опасны майские арбузы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Весенние плоды отличаются от осенних способом выращивания.

В майских арбузах может быть много нитратов. Об этом изданию Lenta.ru рассказал биолог Виталий Наполов.

«Если есть культуры, которые нитраты в принципе не накапливают, то в арбузах, это, опять же, их особенность, нитраты могут длительное время сохраняться. То есть в майских арбузах может быть повышенное содержание нитратов», — объяснил эксперт.

По словам специалиста, покупать арбузы в конце весны можно, но нужно быть осторожными и употреблять их в очень ограниченных количествах. Иначе возрастает риск интоксикации, что сопровождается рвотой и расстройством пищеварительной системы.

Особенность майских арбузов в том, что их выращивают в закрытом грунте, а это значит, что растения «подкармливали» большим количеством азотных удобрений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие опасности таит в себе клубника. Несмотря на любимый многими вкус и неоспоримую пользу, данная ягода может принести и вред здоровью.

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Еще не время: чем опасны для здоровья майские арбузы

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