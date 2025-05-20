Аллергия и не только: какие опасности таит в себе клубника

На носу лето, спелая ягода, ароматная и сладкая, уже появилась на прилавках. Почему стоит проявить осторожность, наслаждаясь лакомством?

Клубника — одна из вкуснейших ягод, символов лета. Долгожданная, она уже активно раскупается с прилавков фруктовых отделов, но врач-нутрициолог Екатерина Гузман предупреждает — любовь к ней может быть опасна. В интервью изданию Газета.ру эксперт рассказала, что клубника, несмотря на свои полезные свойства и вкус, один из самых распространенных аллергенов. Кроме того, она может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

У ягоды есть строгие противопоказания. Как отметила доктор, люди, страдающие аллергией на пыльцу березы, первыми попадают в группу риска. Они чаще других подвергаются опасным реакциям после употребления клубники или некоторых фруктов.

«Клубника может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, поэтому ее следует употреблять с осторожностью людям с гастритом, язвой желудка и другими заболеваниями ЖКТ», — сказала Гузман.

Помимо прочего, в ягоде содержатся органические кислоты. Они могут повышать кислотность желудочного сока. Так что людям с повышенной кислотностью не стоит есть много клубники. Еще ягода насыщена оксалатами, способствующими образованию камней в почках в случае соответствующей предрасположенности.

Также нутрициолог посоветовала избавляться от плодоножки перед подачей клубники на стол. В этой части ягоды самая высокая концентрация пестицидов.

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