За последние 30 лет: метеорологи спрогнозировали аномально жаркое лето в России

Вдобавок в некоторых регионах ожидается низкое количество осадков.

В России средняя температура летом превысит климатическую норму на два-три градуса, а некоторые регионы страны побьют существующие рекорды. Об этом 20 мая «Известиям» рассказали специалисты «Яндекс Погоды».

Например, в Краснодарском крае и Ростовской области лето может быть стать самым знойным за последние 30 лет. Пиковое значение в температуре ожидается в Красноярске и превысит рекорды прошлого года.

В Арктике тоже прогнозируют наибольшие погодные аномалии. Это один из самых быстро нагревающихся участков планеты. Значительное потепление возможно в акваториях Карского моря и моря Лаптевых, а также на побережьях Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края и Якутии.

«Более высокие показатели по сравнению с прошлым годом ожидаются на Дальнем Востоке: на Чукотке, в Хабаровском крае, Магаданской области, на Камчатке, Сахалине. Также, по сравнению с 2024-м, будет заметно жарче на Южном и Среднем Урале, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах», — говорится в сообщении.

С жарой придет и сокращение количества осадков. В большинстве регионов европейской части России уровень дождей будет меньше климатической нормы. С такой ситуацией столкнуться граждане в Ростовской области, Волгограде, Краснодаре и Воронеже. По прогнозам синоптиков, дождей будет в два раза меньше в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге — в 1,5 раза.

Жителям других регионов тоже не будет просто. Засуха ожидается в Перми, Уфе, Самаре, Красноярске и Казани. Дефицит дождей возможен в Поволжье, Пермском крае, в Красноярске и Самаре.

«За Уралом заметное сокращение осадков относительно нормы прогнозируется в Кемеровской области, Алтайском крае, в республиках Алтай, Хакасия и Тыва, а также на юге Красноярского края», — добавили специалисты.

Обратная ситуация будет в Сибири и на Дальнем Востоке. Дожди, наоборот, превысят средние многолетние значения.

Стабилизуется обстановка в Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Омске. Осадки прогнозируется в пределах климатической нормы. Хотя прошлый год для этих регионов выдался аномально дождливым.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ситуация с природными пожарами осложняется погодными условиями.