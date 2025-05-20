Забайкалье горит: ситуация с природными пожарами осложняется погодными условиями

Огонь стремительно распространяется по траве и верхушкам деревьев.

Общая площадь возгораний в Забайкалье превысила один миллион гектаров. Огонь стремительно распространяется по траве и верхушкам деревьев. Осложняет ситуацию засушливая погода и порывистый ветер.

Есть угроза сразу нескольким населенным пунктам. На их защиту встали наземные отряды МЧС. Они не дают пожару приблизиться к жилым постройкам. На помощь специалистам отправили авиацию. За сутки спецтехника сбросила больше 150 тонн воды.

Зачастую новые очаги возникают по вине человека. Так, в Иркутской области одна из жительниц проигнорировала запрет и подожгла мусор прямо у себя на участке. Как итог, искры разлетелись по СНТ, несколько домов сгорели дотла.

А южные регионы страны страдают от весенних заморозков! В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Местные фермеры массово теряют урожай. Из-за низких температур уже пострадали посевы на площади в 240 тысяч гектаров. Ввод режима ЧС позволит аграриям оформить страховые выплаты.