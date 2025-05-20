Мама рядом: фото сына Шепелева и Фриске растрогало поклонников певицы

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 14 0

Год рождения Фриске совпал с номером ее сына на баскетбольной форме

Мама рядом: фото сына Шепелева и Фриске растрогало поклонников певицы

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артистка ушла из жизни в 2015 году, когда ее наследнику было два года.

Фото Платона Шепелева, сына певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева растрогало фанатов исполнительницы. О том, что вывело интернет-пользователей на эмоции, написало издание 7Дней.ru.

Не так давно Дмитрий поделился фотографией сына. Мальчик увлекся баскетболом и стал обладателем новой спортивной формы, на которой красуется его фамилия. Однако подписчики Шепелева-старшего обратили внимание на цифры, изображенные на майке. На спортивных соревнованиях звездный наследник будет выступать под номером 74.

«Год рождения Жанны…», — отметили фанаты.

Кроме того, Платон родился 7 апреля, что можно записать как 07.04. Интернет-пользователи выразили надежду, что под таким номером сыну певицы и телеведущего будет вдвойне комфортно выступать на соревнованиях. Ведь такие символичные цифры должны принести мальчику удачу.

«Сегодня большой день для Платона! Первая именная форма баскетбольного клуба и личный номер! Он очень долго об этом мечтал. Поздравляю сына и желаю больших побед!», — написал знаменитый папа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Шепелев рассказал о воспитании детей.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.31
-0.10 89.97
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:26
Мама рядом: фото сына Шепелева и Фриске растрогало поклонников певицы
20:08
Из каждого утюга: реакция западных СМИ на разговор Путина и Трампа
19:51
На фестивале «Лапки» москвичам представят городские сервисы заботы о питомцах
19:36
Самый неожиданный сезон: главные модные тренды лета 2025
19:19
Альтернатива химиотерапии: пермские ученые открыли новый способ борьбы с раком
19:03
«Ты мой воздух» — Пресняков-младший признался в любви очаровательной Тусе

Сейчас читают

Издевалась над мужем? Против супруги Байдена могут возбудить уголовное дело
«Спектакль провалился»: Захарова заявила о попытке Зеленского сорвать переговоры
«Хоть дождь пошел»: боец ВС РФ месяц выживал под подбитым танком без еды и воды
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу