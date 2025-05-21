Дорого — не значит качественно: ученые развеяли миф о премиум-бензине

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

ПНИПУ: бензин «Премиум» не повлияет на износ и срок службы авто

Ученые Пермского Политеха развеяли миф о премиум-бензине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Не всем автомобилям подходит такая заправка.

Бензин для автомобилей, который маркируется как «премиальный», действительно обладает рядом характеристик, оптимизирующих работу двигателя, но и волшебных свойств ему приписывать не стоит. О маркетинговых уловках в беседе с URA.RU рассказали ученые Пермского Политеха (ПНИПУ).

В состав премиум-бензина входят различные присадки, которые улучшаю работу двигателя. Среди таких, например, есть очищающие топливную систему от отложений, и антифризные, предотвращающие образование кристаллов льда в топливопроводе при минусовых температурах.

При этом, не для каждого двигателя подходит такой бензин. Как подчеркнул старший преподаватель кафедры «Автомобили и технологические машины» вуза Ильнур Шаякбаров, применение бензина премиум-класса в двигателях, которые не нуждаются в высоком октановом числе, может не оказать заметного положительного влияния на износ и срок службы машины.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасны контейнерные АЗС. Известно, что из-под контроля Ростехнадзора все заправки были выведены еще в 2012 году, и получать разрешение на размещение, например, контейнерной АЗС не нужно.

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