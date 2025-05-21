«На боевом посту»: Путин о священнослужителях в зоне спецоперации

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Путин: священнослужители почти всех конфессий сейчас на боевом посту

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Духовные наставники почти всех конфессий сейчас поддерживают бойцов на передовой и в тылу.

Священнослужители почти всех традиционных конфессий находятся на боевом посту. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами, состоявшейся в рамках рабочего визита в Курскую область.

«Помощь священнослужителей всегда востребована. И в мирное время, и в час тяжелых испытаний. Всегда. Хочу отметить, что священнослужители практически всех наших традиционных конфессий в прямом смысле этого слова на боевом посту», — сказал он.

Священнослужители поддерживают бойцов на линии боевого соприкосновения и в тылу. Путин объяснил, что их помощь в высшей степени востребована. В трудные времена главное — это внутренняя собранность человека и готовность на действия, которых Родина от него ждет.

«Конечно, без техники и боеприпасов не обойтись, но внутренняя мотивация она все-таки на первом месте», — добавил президент.

Он подчеркнул, что роль духовных наставников в этом деле сложно переоценить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что боевики ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону российской границы. Глава государства отметил, что их попытки успешно пресекаются ВС РФ.

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