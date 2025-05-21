Путин: боевики ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону российской границы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 29 0

Их попытки успешно пресекают ВС РФ.

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Украинские боевики все еще пытаются двигаться в сторону границы России. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Курскую область.

Глава государства встретился с добровольцами, которые приехали в регион помогать местным жителям, пострадавшим после вторжения боевиков ВСУ. Один из волонтеров сообщил, что недавно в районе города Шостка в Сумской области были замечены украинские националисты

«Пытаются двигаться в сторону нашей границы», — сказал на это Путин.

Курская область была полностью освобождена от националистов 26 апреля 2025 года. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Планы киевского режима по созданию стратегического плацдарма и подрыву наступления ВС РФ в Донбассе потерпели неудачу. Общие потери противника на курском направлении составили более 76 тысячи боевиков.

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