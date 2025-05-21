Экс-советник Януковича Андрей Портнов убит в Испании

Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича убили в Испании, Андрей Портнов был застрелен под Мадридом. Об этом сообщает местная радиостанция Cadena SER, источник информационного агентства РИА Новости подтвердил факт преступления.

Известно, что политика застрелили в городе Посуэло-де-Аларкон, медицинские работники зафиксировали одно огнестрельное ранение в голову и четыре — в область грудной клетки. СМИ сообщили, что убийство произошло недалеко от местной школы.

«Расследуется убийство 52-летнего мужчины возле Американской школы в Мадриде», — рассказали испанские журналисты.

Кроме того, полиции удалось выяснить, что убийца ждал свою жертву прямо у ворот школы, сидя на мотоцикле. Как только Портнов появился в поле зрения, преступник несколько раз выстрелил в него и покинул место происшествия.

Экс-советник бывшего украинского лидера был внесен в «черный список» Евросоюза (ЕС) за якобы нецелевое использование государственных средств и нарушения прав человека. Несмотря на то, что Портнов был полностью оправдан, киевский режим все равно инициировал расследование и поиск связей с Российской Федерации.

Политик также был внесен в украинскую базу экстремистского сайта «Миротворец»*

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» насчитывает 500 томов. Потерпевшими по нему проходят 2307 человек, допрошено одна тысяча свидетелей.

* — экстремистский ресурс, заблокирован в России