Укрепление сотрудничества: главы МИД России и Армении провели переговоры в Ереване

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Главы МИД России и Армении провели переговоры в Ереване

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили укрепление двусторонних связей, открытие консульства в Капане и развитие межрегионального партнерства.

Сегодня в Ереване был подписан план межведомственных консультаций между Россией и Арменией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим коллегой, министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Главы МИД обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, включая торгово-экономическое сотрудничество, а также взаимодействие по вопросам безопасности. Лавров подчеркнул, что Россия готова всячески содействовать отстаиванию суверенитета Армении.

«Переговоры наши проходят в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые осенью прошлого года договорились восстановить ритмичность контактов по всем направлениям. И вот Министерство иностранных дел в соответствии с этой договоренностью наших лидеров проводит уже вторую в этом году встречу министров иностранных дел», — заявил Сергей Лавров.

Расширяются и дипломатические связи. К открытию готовится генконсульство в Капане. Лавров также подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии побратимских связей между городами и регионами России и Армении.

Рабочая поездка главы нашего МИД началась с возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Лавров поблагодарил лично премьер-министра Никола Пашиняна за участие в мероприятиях по случаю 9 Мая в Москве. А также весь народ Армении за бережное отношение к священной памяти о Великой Победе.

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