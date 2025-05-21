Москва лучше Франции: певица Власова рассказала о своей любви к столице

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 39 0

Певица Власова призналась, что любит Москву

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Белокаменной звезда живет уже 27 лет.

Певица Наталия Власова после своего путешествия по Франции отметила, что в России, и в частности, в Москве ей нравится больше. Признание в любви к столице артистка сделала на премьере сериала «Фишер. Затмение» в кинотеатре «Художественный» в беседе с 5-tv.ru.

«Я вернулась сейчас из большого путешествия по Франции. После любого путешествия я возвращаюсь с таким кричащим любви к своему городу, к тому, как мы здесь живем, к друзьям. Я так люблю Москву!» — поделилась впечатлениями Наталия.

Столица не является родным городом певицы. Власова родилась в Ленинграде, но в Москве живет вот уже на протяжении 27 лет.

Ранее Наталия Власова рассказала о личной жизни после развода, об этом сообщал 5-tv.ru. После расставания с бизнесменом Олегом Новиковым Наталия Власова не афиширует свою личную жизнь. Но недавно намекнула: сердце несвободно. И именно это делает певицу такой счастливой. А также осознание того, что в ее жизни, наконец, появилась гармония.

У звезды 1990-х Наталии Власовой вторая волна популярности. Концерты, съемки, светские мероприятия. Каждый ее день расписан по минутам.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.75
-0.56 91.30
1.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:22
Кевин Смит хотел бы пригласить Юру Борисова сняться в своем фильме
0:04
«Ужасное ожидание»: едва не потерявшая ребенка Подольская рассказала о пережитом ужасе
23:46
Нетаньяху заявил о готовности прекратить огонь в секторе Газа
23:28
На подлете к Москве сбиты 9 беспилотников ВСУ
23:10
Москва лучше Франции: певица Власова рассказала о своей любви к столице
22:52
«Юридически где-то существует»: советник Путина о нелегитимном распаде СССР

Сейчас читают

Без суда и следствия: новые репрессии на Украине за уклонение от ВСУ
Ушла из жизни звезда «Служебного романа» Надежда Репина
«Все напоминало о Сулеймане»: Волочкова избавилась от роскошной квартиры в Петербурге
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу