Бриг «Россия» спустили на воду после зимовки

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Пятый канал
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Главный символ «Алых парусов» спустили на воду после зимовки. Знаменитый бриг «Россия» начал подготовку к легендарному петербургскому выпускному.

Бриг «Россия» спустили на воду после зимовки

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2025

Бриг «Россия» покинул теплый ангар. После зимовки корабль медленно выкатывают на гигантских платформах в течение нескольких часов и спускают на воду.

«Бриг — сложный объект, поскольку в его отделке использованы достаточно чувствительные материалы. Уход за кораблем занимает много времени, поэтому команда ведет работы весь зимний, или, как мы его называем, сервисный сезон. У нас есть карт-бланш на некоторые изменения, чтобы судно выглядело наилучшим образом. Сейчас для нас как раз и начинается новый этап, который мы все ждем с нетерпением. Ведь судно живет только на воде.

И для нас задача номер один — проверить все системы и агрегаты корабля, провести их диагностику, настройку, запустить в штатную эксплуатацию. Одновременно с этим будем монтировать мачты и реи, натягивать все снасти. После этого декораторская группа начнет готовить бриг непосредственно к празднику», — сказал капитан брига «Россия» Олег Николаев.

Ежегодно пятидесятиметровый бриг ожидает начало навигации в специальном помещении. Особенности судна и его конструкции требуют бережного отношения и защиты от суровых зимних условий. Более того, именно в закрытом помещении удобнее проводить все необходимые технические работы по модернизации корабля. Впервые в этом году был произведен демонтаж бушприта, его покраска, изменена геометрия ватерлинии.

Во время праздника «Алые паруса» маршрут «России» рассчитывается до секунд. Его скорость в ключевой момент праздника — 8 узлов, или 15 километров в час. Именно поэтому экипаж постоянно проверяет исправность каждого механизма, чтобы обеспечить идеальное прохождение по воде вдоль Дворцовой набережной и подарить зрителям незабываемые эмоции.

Фото:5-tv.ru

Репетиции в акватории Невы начнутся в июне. В этом году маршрут следования брига будет изменен, а потому команде предстоит отработать все элементы маневров до автоматизма. Сначала проводятся сложные расчеты траектории движения корабля, чтобы воплотить идею режиссера водно-пиротехнического шоу. Во время первого испытания на воде при необходимости будут внесены корректировки.

Каждый год команда праздника удивляет зрителей необычным оформлением брига. В 2021 году на носу судна появился трехцветный парусный стяг в честь возрождения государственного флага нашей страны. Благодаря современным технологиям были использованы световые элементы, которые создали иллюзию полета корабля над водой.

В 2023 году «Россия» появилась перед выпускниками с искрящимися леерами и оригинальной подсветкой бортов. В 2024-м белоснежный бриг сопровождали флайбордисты в светящихся костюмах в образе дельфинов. Во время финальной песни «Нас миллионы» на корабле раскрылся кристалл — символ истинной любви — и подарил миру новую жизнь — малыша.

Фото: 5-tv.ru

Идея оформления главного символа легендарного выпускного в этом году по традиции держится в секрете. Известно, что подготовлены новые осветительные приборы.

Во всей красе белоснежный бриг с алыми парусами предстанет 28 июня.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала

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