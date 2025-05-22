«Верила в себя»: актриса Мила Ершова рассказала о детском бесстрашии

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 33 0

Актриса Мила Ершова рассказала о детском бесстрашии

Фото, видео: Михаил Синицын/ТАСС; 5-tv.ru

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Повзрослевшая актриса признается, что боится ходить по темным переулкам в одиночестве.

В детстве актриса Мила Ершова была бесстрашной, а сейчас боится ходить по темноте одна. Об этом молодая звезда призналась на премьере детективной драмы «Фишер. Затмение» в беседе с 5-tv.ru.

«Я в детстве была бесстрашная. Ходила до театральной студии ночью одна. Сейчас вспоминаю и понимаю, какая же я была больная. У нас и фонари не горели, и дороги были неосвещенные. Я просто шла, но почему-то мне было не страшно. Почему-то была уверена, что заору и мне это поможет. Я как-то верила в себя», — поделилась актриса.

Однако повзрослевшая Ершова признается, что боится ходить по темным переулкам в одиночестве. В такие моменты Мила обычно сжимает ключи в руке, чтобы в случае опасности воспользоваться ими против потенциального насильника.

Ершова уточнила, что маньяков не боится. В детстве она жила в поселке Мосрентген. От него недалеко находился Битцевский лес, на территории которого в начале нулевых орудовал всем известный маньяк Пичушкин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актеру Андрею Максимову желали смерти из-за роли маньяка в сериале «Фишер».

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