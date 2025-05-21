Звезде «Фишера» Андрею Максимову желали смерти после роли маньяка

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Актеру Андрею Максимову желали смерти после роли маньяка

Андрею Максимову желали смерти после роли маньяка

Фото: Кадр из сериала «Фишер», 2023г.

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На актера обрушилась волна негатива в социальных сетях.

Звезде сериала «Фишер» Андрею Максимову желали смерти после роли маньяка. Об этом газете «Известия» рассказал сам артист.

Максимов воплотил на экране одного из самых жестоких преступников в истории СССР — Сергея Головкина. Маньяк убивал маленьких мальчиков в конце 1980-х в Московской области. После того как сериал стал доступен аудитории, на артиста обрушилась волна хейта. Андрею впечатлительные зрители даже желали смерти.

«Мне писали очень много негативных сообщений в соцсетях. Например, чтобы я умер так же, как эти дети. Я понимал, что так будет, еще во время съемок, потому что это все-таки реальная история, и зритель начинает тебя ассоциировать с твоим персонажем», — признался Максимов.

Сам актер также не питал к Головкину теплых чувств, напротив, относился крайне негативно и называл «ублюдком».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Андрею Максимову собирали лицо по кусочкам после полученной травмы.

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