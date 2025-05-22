Кевин Смит хотел бы пригласить Юру Борисова сняться в своем фильме

Режиссер был бы рад видеть в проекте и партнера актера по фильму «Анора» Марка Эйдельштейна.

Американский режиссер Кевин Смит признался, что хотел бы поработать с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном. Но при этом с сомнением добавил: не уверен, что сами актеры захотят сняться у него. Об этом автор картин о приключениях Джея и Молчаливого Боба рассказал в беседе с корреспондентом «Известий» Сергеем Сычевым.

«Послушайте, я всегда рад, если в моей работе будет сильный актер», — отметил режиссер.

Смит заявил, что чувствует себя «стариком» на фоне молодых звезд, которые играли в фильме «Анора».

Когда корреспондент отметил, что Смит — настоящая легенда, тот лишь сдержанно улыбнулся и признался, что не считает себя таковым.

«Ну в конце концов, что значит „легенда“? Понимаете, о чем я? Например, я все еще должен решать, как снять следующий фильм. Легенда — хорошее слово, но оно не облегчает работу», — резюмировал Смит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские актрисы Дакота Джонсон и Адриа Архона передали привет России и поделились подробностями о своей новой комедии «Все ее бывшие» в эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» Сергею Сычеву.