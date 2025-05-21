На подлете к Москве сбиты 9 беспилотников ВСУ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

С 18:00 по 20:00 по московскому времени были уничтожены и перехвачены 37 украинских БПЛА на территории разных регионов России.

Беспилотники продолжают атаковать

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ продолжают отражать атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Ими было уничтожено еще девять дронов, которые летели в сторону столицы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отмечается в сообщении.

По данным Министерства обороны, 21 мая с 18:00 по 20:00 (МСК) в воздушном пространстве ряда регионов России были уничтожены или перехвачены 37 украинских БПЛА.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обломки беспилотника ВСУ упали на детский сад в Домодедово. На момент инцидента в здании находились 98 детей и сотрудники.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

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