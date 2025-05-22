«Умеют слушать»: продюсер Александр Цой о работе с детьми на съемочной площадке

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 22 0

Продюсер Александр Цой: есть буквально созданные для кино малыши — находки

Фото, видео: Михаил Синицын/ТАСС; 5-tv.ru

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Правильный подход к юным актерам удается найти далеко не каждому.

Хорошо понимающий свою роль на съемочной площадке ребенок — находка для режиссера. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал продюсер Александр Цой на премьере сериала «Фишер. Затмение».

По его словам, во время работы с маленькими актерами важно понять то, насколько они, в принципе, осознают творческий процесс и готовы включаться в работу. Так, Цой отметил, что дети младше года, безусловно, не поймут того, что от них требуется. Однако представители кино постарше уже готовы вживаться в роль, примут замечания к сведению и постараются им соответствовать.

«Смотря какие дети. Есть дети, которые уже умеют слушать, слышать и пробовать, а есть дети, которые только родились месяцев пять назад, и им не объяснишь, что сейчас он должен спать, что сейчас он должен кричать. Здесь уже как повезет», — пояснил Цой.

К тому же продюсер уверен, что среди детей можно найти самородков, которые буквально созданы для игры в кадре.

«С теми детьми, которые уже зашли в профессию, по-разному. Если это хорошо играющий ребенок, то это находка, просто драгоценность», — добавил Цой.

При этом далеко не все дети поддаются наставничеству. К некоторым довольно трудно найти правильный подход, хотя и это удается отдельным режиссерам, считает Цой.

«Я смотрю много кино, в котором участвуют дети. Иногда просто поражаюсь тому, как режиссеру удалось с ними поработать», — заключил продюсер.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезде сериала «Фишер» Андрею Максимову желали смерти после роли маньяка.

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