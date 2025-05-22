В России может появиться черный список юристов

В профессиональном сообществе юристов обсуждается возможность создания черного списка для представителей этой профессии. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал сопредседатель Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Плигин.

Н настоящее время вопрос находится в стадии проработки. Как отметил Плигин, в РФ уже есть подобные перечни пассажиров авиакомпаний, спортивных мероприятий, а также дропперов.

«Как крупнейшее экспертное сообщество, планируем максимально эффективно препятствовать недобросовестным лицам, которые злоупотребляют статусом адвоката», — заявил юрист.

Плигин подчеркнул, что псевдоюристы используют доверие граждан в корыстных целях, так как статус адвоката в понимании людей почетный и предполагает высокий уровень знаний, а также добропорядочности.

«К сожалению, не всегда это ожидание соответствует действительности. В АЮР этот вопрос на повестке. Мы популяризируем юридическую профессию, и очень печально, что такие лжеюристы пятнают нашу профессию», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне получили право обратиться в суд даже за единичный случай спам-звонков.