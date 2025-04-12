Россияне получили право обратиться в суд даже за единичный случай спам-звонков

Теперь достаточно одного навязчивого звонка с рекламой, чтобы подать иск. Верховный суд РФ признал право россиян на возмещение морального вреда за спам. При этом достаточно единичного случая. Об этом «Известиям» сообщил юрист и эксперт в цифровом праве Мирза Чирагов.

«Появляется возможность коллективных исков, когда группы граждан объединяются для защиты своих прав», — заявил юрист.

По словам Чирагова, это повысит шансы на успех в подобных делах и заставит бизнес задуматься о целесообразности тактики телефонных продаж.

Однако Юрист предупредил: чтобы выиграть подобное дело, нужно будет подготовиться.

«Иски будут требовать доказательств (записи звонков, скриншоты), что ограничит поток „пустых“ заявлений», — заявил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России будут вводить ограничение на снятие наличных в банкоматах. Блокировать будут только в случае проведения подозрительных операций. Например, если клиент снимает деньги в другом городе. Их могут заморозить на 48 часов.