Семь грузовых вагонов сошли с рельсов в Саратовской области
Инцидент произошел на станции Нефтяная.
Фото: © РИА Новости
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В Саратовской области сошли с рельсов семь грузовых вагонов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
Инцидент произошел 21 мая в 21:12 по московскому времени. Вагоны сошли с рельсов на станции Нефтяной Приволжской железной дороги.
Отмечается, что пострадавших нет, движение пассажирских поездов не нарушено. Для ликвидации последствий на место направили два восстановительных поезда.
Причины случившегося устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в начале апреля девять вагонов с черным ломом металла сошли с рельсов в Красноярском крае. Инцидент произошел в районе станции Зеледеево в Емельяновском районе. Произошедшее вызвало временную задержку поездов.
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