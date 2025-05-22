Погиб трехлетний сын блогера-миллионника Эмили Кайзер

Трехлетний сын блогера-миллионника Эмили Кайзер утонул в бассейне. Об этом сообщает издание Marie Claire со ссылкой на полицию.

По информации издания, трагедия произошла 12 мая на территории собственного дома звезды TikTok в городе Феникс, США.

Когда спасатели вытащили ребенка из бассейна, он еще дышал. За его жизнь врачи боролись несколько дней, но 18 мая сердце Тригга остановилось.

«Расследование обстоятельств, связанных с этим инцидентом, продолжается. Из уважения к частной жизни семьи мы не будем разглашать дополнительные подробности до завершения расследования», — заявили сотрудники местной полиции.

О том, где в момент происшествия находились родители, неизвестно. Они пока не давали комментариев и перестали вести какую-либо активность в социальных сетях.

Эмили делилась с подписчиками моментами из своей жизни с мужем Брейди и детьми. Совсем недавно, в марте, у супругов родился младший сын Теодор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ставропольском крае ребенок погиб под футбольными воротами.

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