Погиб трехлетний сын блогера-миллионника Эмили Кайзер

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 51 0

За жизнь мальчика врачи боролись несколько дней.

Умер трехлетний сын блогера-миллионника Эмили Кайзер

Фото: Instagram*/emiliekiser

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Трехлетний сын блогера-миллионника Эмили Кайзер утонул в бассейне. Об этом сообщает издание Marie Claire со ссылкой на полицию.

По информации издания, трагедия произошла 12 мая на территории собственного дома звезды TikTok в городе Феникс, США.

Когда спасатели вытащили ребенка из бассейна, он еще дышал. За его жизнь врачи боролись несколько дней, но 18 мая сердце Тригга остановилось.

«Расследование обстоятельств, связанных с этим инцидентом, продолжается. Из уважения к частной жизни семьи мы не будем разглашать дополнительные подробности до завершения расследования», — заявили сотрудники местной полиции.

О том, где в момент происшествия находились родители, неизвестно. Они пока не давали комментариев и перестали вести какую-либо активность в социальных сетях.

Эмили делилась с подписчиками моментами из своей жизни с мужем Брейди и детьми. Совсем недавно, в марте, у супругов родился младший сын Теодор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ставропольском крае ребенок погиб под футбольными воротами.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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