Погиб трехлетний сын блогера-миллионника Эмили Кайзер

За жизнь мальчика врачи боролись несколько дней.
Фото: Instagram*/emiliekiser
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Трехлетний сын блогера-миллионника Эмили Кайзер утонул в бассейне. Об этом сообщает издание Marie Claire со ссылкой на полицию.
По информации издания, трагедия произошла 12 мая на территории собственного дома звезды TikTok в городе Феникс, США.
Когда спасатели вытащили ребенка из бассейна, он еще дышал. За его жизнь врачи боролись несколько дней, но 18 мая сердце Тригга остановилось.
«Расследование обстоятельств, связанных с этим инцидентом, продолжается. Из уважения к частной жизни семьи мы не будем разглашать дополнительные подробности до завершения расследования», — заявили сотрудники местной полиции.
О том, где в момент происшествия находились родители, неизвестно. Они пока не давали комментариев и перестали вести какую-либо активность в социальных сетях.
Эмили делилась с подписчиками моментами из своей жизни с мужем Брейди и детьми. Совсем недавно, в марте, у супругов родился младший сын Теодор.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ставропольском крае ребенок погиб под футбольными воротами.
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