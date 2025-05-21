Придавленный футбольными воротами ребенок погиб на детской площадке в Ставропольском крае

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 28 0

В Ставропольском крае ребенок погиб под футбольными воротами

Фото, видео: Telegram/СУ СК России по Ставропольскому краю/su_skr26; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мать мальчика рассказала о случившемся.

На одной из детских площадок в поселке Херсонский Ставропольского края 11-летнего мальчика придавило насмерть металлической конструкцией — объединенными вместе с баскетбольным щитом футбольными воротами. О трагическом инциденте 5-tv.ru рассказала мать погибшего Виктория Магомадова.

По ее словам, школьник гулял со сверстниками на площадке. Потом один ребенок из компании сообщил, что сына женщины прищемило балкой.

Магомадова отметила, что сотрудница из администрации соседнего села, приезжавшая на место несчастного случая, не нашла нужных слов, чтобы ее поддержать, и утешила неуместной фразой.

«Она сказала: „Соболезную тебе Вика, еще одного родишь“. У меня есть один. Мне легче от этого не стало», — поделилась женщина.

Проживающая в том же селе женщина рассказала 5-tv.ru, что до это инцидента подобных случаев не было. Дети всегда играли на этой площадке без особого присмотра родителей.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Обвинение назвало две стати, среди которых привлечение к ответственности сотрудников администрации из-за халатности (ст. 293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и назначили судебную экспертизу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Краснодаре собака укусила за лицо семилетнего мальчика.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.31
-0.10 89.97
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:27
Более 700 турбаз собираются снести на Алтае
2:05
Премьер-министр Венесуэлы пришел на радиоэфир в футболке сборной РФ
1:43
Россия стала лидером по поставкам огурцов в Польшу
1:22
Придавленный футбольными воротами ребенок погиб на детской площадке в Ставропольском крае
1:01
В России опубликуют список злостных должников по алиментам
0:41
Режим ЧС введен в одном из районов Якутии из-за половодья

Сейчас читают

Издевалась над мужем? Против супруги Байдена могут возбудить уголовное дело
«Спектакль провалился»: Захарова заявила о попытке Зеленского сорвать переговоры
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу