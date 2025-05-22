«Просто тишина»: без вести пропавшего экс-супруга Кати Лель до сих пор не могут найти
Пропавшего в апреле экс-супруга Кати Лель до сих пор не могут найти
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Бывший муж исполнительницы перестал выходить на связь с 13 апреля.
Бывшего мужа заслуженной артистки России Кати Лель, пропавшего во Франции, найти так и не смогли. Об этом рассказала сама певица изданию VOICE.
Предприниматель Игорь Кузнецов перестал выходить на связь 13 апреля. Его родственники предполагали, что экс-супруг певицы утонул в море. Однако поиски водолазов не дали никаких результатов.
«Уже прошло достаточно много времени. И сегодня уже его мама и его семья улетают из Франции. Они прилетали для того, чтобы хотя бы иметь какие-то данные. Ничего. Вот просто тишина. И это ужасно. Это просто ужасно», — поделилась Катя Лель.
Родные и близкие пропавшего предпринимателя надеются на то, что он найдется и все закончится благополучно.
Певица не виделась с отцом своей дочери Эмилии два года. В браке исполнительница и бизнесмен состояли с 2008-го, а развелись в 2023-м.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какой дар приобрела Катя Лель после встречи с инопланетянами.
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