«Просто тишина»: без вести пропавшего экс-супруга Кати Лель до сих пор не могут найти

Бывший муж исполнительницы перестал выходить на связь с 13 апреля.

Бывшего мужа заслуженной артистки России Кати Лель, пропавшего во Франции, найти так и не смогли. Об этом рассказала сама певица изданию VOICE.

Предприниматель Игорь Кузнецов перестал выходить на связь 13 апреля. Его родственники предполагали, что экс-супруг певицы утонул в море. Однако поиски водолазов не дали никаких результатов.

«Уже прошло достаточно много времени. И сегодня уже его мама и его семья улетают из Франции. Они прилетали для того, чтобы хотя бы иметь какие-то данные. Ничего. Вот просто тишина. И это ужасно. Это просто ужасно», — поделилась Катя Лель.

Родные и близкие пропавшего предпринимателя надеются на то, что он найдется и все закончится благополучно.

Певица не виделась с отцом своей дочери Эмилии два года. В браке исполнительница и бизнесмен состояли с 2008-го, а развелись в 2023-м.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой дар приобрела Катя Лель после встречи с инопланетянами.