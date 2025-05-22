Как оживает природа национального парка «Лосиный Остров» весной

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Александра Евстрахина
Александра Евстрахина 23 0

В Лосином Острове ведется круглосуточный мониторинг живой природы

Как оживает природа национального парка «Лосиный Остров» весной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Известия

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Его территория разделена на зоны с разным уровнем ограничений.

В «Лосином острове» утверждены новые правила поведения для посетителей, которые включают разделение территории на зоны с разными ограничениями для охраны природы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Москвы на сайте mos.ru.

Территория парка разделена на функциональные зоны с различными режимами доступа. В некоторых зонах свободное посещение сохранено, а в других введены ограничения, связанные с охраной экосистемы и редких видов флоры и фауны.

Также в новых правилах прописаны меры по предотвращению разрушений природных ресурсов, включая запреты на разжигание костров, выгул собак вне специальных площадок и оставление мусора. Это направлено на улучшение состояния природного комплекса и комфорт отдыхающих.

«Лосиный остров» занимает площадь более 116 квадратных километров и является уникальной природной территорией с разнообразием лесных экосистем и редких животных. Парк охраняется законом и считается одним из крупнейших лесных массивов в городской черте. Новые правила посещения созданы для сохранения его природной ценности и обеспечения безопасности для отдыхающих.

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