«Чувствовала себя важно»: Алсу рассказала о своей первой работе в офисе
В детстве певица Алсу работала секретарем отца
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Исполнительница отвечала на звонки и разносила кофе.
Единственная работа до творческой карьеры не принесла денег певице Алсу. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дорожке музыкальной премии телеканала RU.TV.
По словам исполнительницы, после того как сотрудница ее отца уволилась из офиса в Лондоне, она выполняла обязанности на освободившемся месте.
«В детстве работала, можно сказать, по-настоящему. У папы уволилась секретарь. И мне неделю пришлось сидеть, отвечать на звонки», — поделилась она.
Алсу не поручали трудновыполнимых задач. Она разносила кофе и делала пометки, связываясь с людьми по телефону. Однако даже это показалось для нее значительным.
«Более каких-то серьезных заданий мне не давали. Но я чувствовала себя очень-очень важно», — подчеркнула Алсу.
При этом денег за труд исполнительнице не выплатили, и ее офисные будни закончились.
«Зарплату не получала, к сожалению. Вот и все. Моя карьера началась в 15 лет, поэтому ничего другого я не пробовала», — заключила артистка.
Ранее 5-tv.ru писал, что Алсу готова к новой любви после тяжелого развода.
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