«Чувствовала себя важно»: Алсу рассказала о своей первой работе в офисе

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 42 0

В детстве певица Алсу работала секретарем отца

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Исполнительница отвечала на звонки и разносила кофе.

Единственная работа до творческой карьеры не принесла денег певице Алсу. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дорожке музыкальной премии телеканала RU.TV.

По словам исполнительницы, после того как сотрудница ее отца уволилась из офиса в Лондоне, она выполняла обязанности на освободившемся месте.

«В детстве работала, можно сказать, по-настоящему. У папы уволилась секретарь. И мне неделю пришлось сидеть, отвечать на звонки», — поделилась она.

Алсу не поручали трудновыполнимых задач. Она разносила кофе и делала пометки, связываясь с людьми по телефону. Однако даже это показалось для нее значительным.

«Более каких-то серьезных заданий мне не давали. Но я чувствовала себя очень-очень важно», — подчеркнула Алсу.

При этом денег за труд исполнительнице не выплатили, и ее офисные будни закончились.

«Зарплату не получала, к сожалению. Вот и все. Моя карьера началась в 15 лет, поэтому ничего другого я не пробовала», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алсу готова к новой любви после тяжелого развода.

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