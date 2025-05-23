Черноморский сезон открыт: в Роспотребнадзоре сообщили о безопасных курортах

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Более 80% лагерей и санаториев Черного моря получили разрешение Роспотребнадзора

Фото, видео: 5-tv.ru

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И также рассказали, куда пока не стоит ехать.

Более 80% летних лагерей и санаториев Краснодарского края, Крыма и Севастополя получили разрешение Роспотребнадзора на работу. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, в зоне риска все еще находятся пляжи и акватории в Темрюкском районе и Анапе. При этом черноморское побережье от Новороссийска до границы в сторону Сочи абсолютно соответствуют санитарным требованиям.

«Курортный сезон начинается, мы осуществляем плотный контроль за всеми объектами <…> И рыба, и морепродукты, которых мы исследовали больше 100 тысяч тонн, и отклонений от нормативов не выявлено», — заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также подчеркнула, что особое внимание уделяют детскому отдыху. Экологическую обстановку проверяют ежедневно. Берут пробы воды, песка и воздуха.

Специалисты продолжают работы по очистке на берегу и в воде. Для выявления новых случаев выброса мазута задействуют беспилотники и подводные аппараты на дистанционном управлении.

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