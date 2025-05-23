«Это не шутки»: Филиппа Киркорова госпитализировали из-за ожога

Травму артист получил во время выступления в Санкт-Петербурге.

Народный артист России Филипп Киркоров попал в больницу. Об этом 5-tv.ru сообщили адвокат Александр Добровинский и его помощница Екатерина Успенская.

По их словам, певец обратился к медикам из-за ожога, полученного недавно во время выступления в Санкт-Петербурге.

«Филипп сейчас находится под наблюдением врачей. Он взял небольшой отпуск, чтобы вылечить последствия ожога. Это все-таки не шутки. Как только ситуация стабилизируется, наш любимый Филипп Бедросович вернется к работе и продолжит радовать своим творчеством», — уточнил Добровинский.

Помощница исполнителя добавила, что вынужденный отпуск выпадает на важное для Киркорова событие.

«В эти дни у него большая дата — 40 лет творческой деятельности на сцене. Имеет право взять паузу и заняться здоровьем», — подчеркнула Успенская.

Травму музыкант получил на собственном концерте. Знаменитость выполнял опасный трюк: стоя спускался на больших качелях на сцену, а позади него, словно огненные крылья, разлетались искры. Чтобы не упасть с большой высоты, Киркоров держался за специальную ручку, тем самым подставив тыльную сторону ладони под фейерверк.

По данным СМИ, у певца появились осложнения из-за сахарного диабета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джимми Фэллон перевоплотился в Филиппа Киркорова.