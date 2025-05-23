«Это опасно»: в ООН выразили обеспокоенность по поводу милитаризации Европы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

В ООН выразили обеспокоенность по поводу милитаризации Европы

В ООН сообщили о встревоженности милитаризацией Европы

Фото: www.globallookpress.com/Sean Kilpatrick

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Страны ЕС массово наращивают производство оружия и военной техники.

Наращивание военной мощи ряда европейских стран — опасная тенденция. Такое заявление сделал верховный представитель генсека ООН по альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос в беседе с ТАСС.

«Сегодня в некоторых европейских столицах усиливается милитаризация политического мышления. Это очень опасно», — сказал он.

Цель создания европейского сообщества — поддержание мира и процветания народов, проживающих на территории ЕС, отметил Моратинос. Такого результата можно добиться путем выпуска сельскохозяйственной техники, промышленного оборудования, машин для автомобилестроения или с помощью научных исследований.

Однако Европа выбрала другой вариант — наладить производство оружия и военной техники. Это противоречит идеям основателей сообщества, добавил Моратинос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ООН призывает Израиль прекратить блокаду Газы после масштабных авиаударов. Атаки накрыли почти всю территорию анклава, в том числе густонаселенные районы. Под обстрелы попали также госпиталя.

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