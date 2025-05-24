Наследница легенды: что известно о тайной дочери Фредди Меркьюри

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Daily Mail: Меркьюри скрывал от публики свою дочь, которой сейчас 48 лет

СМИ узнали о тайной дочери Фредди Меркьюри

Фото: imago images/United Archives/ТАСС

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В течение многих лет близкие бережно хранили тайну

Британский музыкант и певец, солист всемирно известной рок-группы Queen Фредди Меркьюри стал отцом незадолго до смерти. Артист, по данным газеты Daily Mail, скрывал свою единственную наследницу, сейчас ей 48 лет. Этот секрет музыканта раскрывается в его новой печатной биографии «С любовью, Фредди» (Love, Freddie), книга оказалась в распоряжении журналистов.

Как отмечается, дочь Меркьюри появилась на счет через год послу выхода песни Bohemian Rhapsody. Авторы полагают, что у легендарного певца был мимолетный роман с женой одного из его близких друзей. О существовании наследницы Фредди прежде знали только люди из близкого круга — родители, сестра, участники группы Queen и и та, кого называли любовью всей жизни артиста Мэри Остин.

Имя женщины не называется, но известно, что она сама проявила инициативу и обо всем рассказала. В течение многих лет близкие бережно хранили тайну Фредди строжайшем секрете. Теперь авторы газеты утверждают, что женщина получила медицинское образование, работает в больнице. Более того, у нее есть свои дети, внуки Меркьюри. Автор биографии не сомневается, что это не просто слухи.

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