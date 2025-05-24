Идею организации буферной зоны прежде озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн поддержал идею создания зоны безопасности на границе России и Украины. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он прокомментировал соответствующее заявление главы российского МИД Сергея Лаврова, поступившее в связи с массированным ударом беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским территориям.

Линдеман пришел к выводу, что украинское правительство «не хочет прекращать конфликт», и это подтверждают регулярные террористические акты. Кроме того, известно, что киевский режим атакует и мирных жителей, а также гражданские объекты в РФ. За это Киев поощряют представители европейских стран.

«В Германии есть много политиков, которые хотят поддержать Украину еще раз и продолжать поддерживать Украину и продолжать поставки оружия… потому что для них это бизнес», — заявил депутат.

Линдеманн подчеркнул, что Евросоюз готов сделать все, лишь бы вооруженный конфликт продолжался. Он также счел очевидным только желание Соединенных Штатов остановить огонь и добиться мирного соглашения. А России, уверен эксперт, необходима безопасность на своих территориях, иначе продолжение переговоров о прекращении конфронтации не имеет смысла.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сергей Лавров обвинил Евросоюз в попытке вернуть США в свой антироссийский лагерь.