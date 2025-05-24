Владельцев и любителей животных ждут на фестивале «Лапки» в Москве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 24 0

Гостей мероприятия ждет увлекательная и познавательная программа.

Владельцев и любителей животных ждут на фестивале «Лапки»

Фото: mos.ru

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В парке «Ходынское поле» в Москве стартовал фестиваль «Лапки», который продлится по 25 мая включительно, пишет портал mos.ru.

В выходные с 10:00 до 21:00 гости смогут насладиться уютными зонами городских проектов и партнеров фестиваля, а также фотозонами. Кроме того, в лектории пройдут познавательные мероприятия. Вход бесплатный, можно и с питомцами.

Так, для посетителей подготовили лекции и дискуссии с зоопсихологами, ветеринарами и другими специалистами. Они расскажут о воспитании, уходе и здоровье питомцев. Также гостей ждут творческие занятия для детей и родителей, мастер-классы по дрессировке домашних животных, тематические игры и другие мероприятия.

Гости фестиваля смогут насладиться и концертом. Для них выступят Seryabkina, Mary Gu, Rasa, Milana Star и другие артисты. Кроме того, участники мероприятия смогут встретиться с блогерами и посетить зону суперсервиса «Мой питомец».

Более подробно ознакомиться с программой фестиваля «Лапки» можно в официальном сообществе события в социальной сети «ВКонтакте».

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