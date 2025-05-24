В жилом доме в Донецке произошел взрыв бытового газа

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 2 085 0

Есть пострадавшие, в их числе ребенок.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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В пятиэтажном доме в Киевском районе Донецка произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Донецкой Народной Республике.

Спасатели уже извлекли из-под завалов три человека.

«В Киевском районе в квартире пятиэтажного дома, как предполагается, произошел взрыв бытового газа без последующего горения. Спасатели деблокировали из-под завалов трех человек: двух женщин и одного мужчину. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении ведомства.

Все пострадавшие были переданы сотрудникам скорой помощи. Среди них был ребенок, однако в госпитализации он не нуждался. По предварительным данным, под завалами может находиться еще один человек. Взрыв привел к тому, что в большинстве жилых помещений в здании выбило стекла.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС — 38 специалистов и девять единиц техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что взрыв газа произошел в жилой многоэтажке в Ставрополе.

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В жилом доме в Донецке произошел взрыв бытового газа

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