В жилом доме в Донецке произошел взрыв бытового газа

В пятиэтажном доме в Киевском районе Донецка произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Донецкой Народной Республике.

Спасатели уже извлекли из-под завалов три человека.

«В Киевском районе в квартире пятиэтажного дома, как предполагается, произошел взрыв бытового газа без последующего горения. Спасатели деблокировали из-под завалов трех человек: двух женщин и одного мужчину. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении ведомства.

Все пострадавшие были переданы сотрудникам скорой помощи. Среди них был ребенок, однако в госпитализации он не нуждался. По предварительным данным, под завалами может находиться еще один человек. Взрыв привел к тому, что в большинстве жилых помещений в здании выбило стекла.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС — 38 специалистов и девять единиц техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что взрыв газа произошел в жилой многоэтажке в Ставрополе.