Павел Дуров купил своей возлюбленной роль в фильме за 400 тысяч долларов

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Юлия Вавилова сыграет в картине оскароносного режиссера Спайка Ли.

Дуров купил своей девушке роль в фильме за $400 тысяч

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров преподнес своей избраннице Юлии Вавиловой роль в фильме режиссера Спайка Ли за 400 тысяч долларов (почти 32 миллиона рублей). Об этом возлюбленная предпринимателя рассказала в своих социальных сетях.

Участие в съемках картины оскароносного режиссера Дуров приобрел на благотворительном вечере Каннского кинофестиваля. С будущим дебютом в своем фильме Ли поздравил Юлию лично. Девушка пока не разглашает, какую роль сыграет в ленте.

Юлии Вавиловой 25 лет. Она является переводчиком английского, испанского и арабского языков. С Дуровым состоит в отношениях уже около года. Девушка находилась с Павлов во время его ареста во Франции в августе 2024 года. Предприниматель по-прежнему находится под судебным контролем страны.

Спайк Ли снимает фильмы в Голливуде. Его работа «Черный клановец» вышла в 2018 году и была удостоена премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Павел Дуров готов поехать в Румынию и дать показания о попытке вмешательства в выборы страны.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:43
«Мама, поем»: сын Кати IOWA знает ее песни наизусть
20:24
Самый большой в Москве экстрим-парк под открытым небом откроется в «Лужниках»
20:06
«Угрожают уголовным делом»: экс-супругу Паши Техника шантажируют в Таиланде
19:47
Павел Дуров купил своей возлюбленной роль в фильме за 400 тысяч долларов
19:20
Первая ссора? SНАМАN получил букетом по лицу от Мизулиной
19:03
Молчание после ссоры: почему так сложно заговорить первым

Сейчас читают

ВС РФ нанесли ракетный удар по судну с военным грузом, шедшему в порт Одессы
Россия вернула из украинского плена еще 307 военных
Молчание после ссоры: почему так сложно заговорить первым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025