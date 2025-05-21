Дуров готов поехать в Румынию и дать показания о попытке вмешательства в выборы в стране

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о своей готовности приехать в Румынию для дачи показаний по вопросу о вероятном вмешательстве в президентские выборы в стране. Об этом он сообщил в соцсети.

«Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии», — написал он.

Слова Дурова стали ответом на публикацию лидера оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона, уступившего в борьбе за пост президента страны проевропейскому кандидату Никушору Дану. Политик запросил пересмотр результатов, поскольку считает, что во время проведения голосования было инициировано внешнее вмешательство.

По словам самого Дурова, ранее одна из стран Западной Европы запрашивала у него блокировку каналов консерваторов из Румынии в момент президентских выборов. На это предприниматель ответил отказом. В дальнейшем, он добавил, с этой же просьбой обращались спецслужбы Франции.

По итогам обработки всех бюллетеней на президентских выборах в Румынии победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дуров отверг запрос на блокировку каналов румынских консерваторов в Telegram.