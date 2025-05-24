«Впадают в депрессии»: Полина Цветкова рассказала, как артисту правильно выходить из роли

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

Полина Цветкова: для выхода из роли нужна психологическая помощь

Фото, видео: 5-tv.ru

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Актриса выразила сожаление по поводу того, что в России ее коллеги пренебрегают своим психологическим здоровьем.

Для выхода из роли актеру необходима психологическая помощь. Такое мнение корреспонденту 5-tv.ru высказала актриса Полина Цветкова на съемках фильма «Шум времени» о Дмитрии Шостаковиче.

Артистка отметила, что понятия «вход» и «выход» из роли в равной степени важны. Если пренебречь вторым, можно поставить под удар свою психику. Среди российских актеров практика обращаться к психологу для выхода из роли не особенно распространена. Это, по мнению Полины, большое упущение.

«У нас не принято такое в России, наверное, но вообще-то, помимо входа в роль, есть еще и выход из роли. Часто это психологическая помощь в том числе, каких-то специалистов. У нас этим пренебрегают, а потом люди впадают в депрессии, дереализации и всякие другие модные слова», — заявила актриса.

Цветкова рассказала, что в ее карьере были сложные роли. Актриса следовала своим советам и для того, чтобы выйти из них, работала с психологом. Она уверена, что это — единственный верный путь.

«Идти все-таки к специалисту. Выходить очень мягко и себя жалеть. Осознавать, все это проходить. Проговаривать, что я все это прохожу, не отказываться от своих ощущений и чувств», — заключила Цветкова.

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