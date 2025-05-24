«Миссис Россия-2000» назвала русских женщин самыми красивыми в мире

Модель переехала из страны в Европу после победы в конкурсе.

Победительница конкурса «Миссис Россия-2000» Оксана Мажулис назвала русских женщин самыми красивыми в мире. Об этом она заявила на дорожке музыкальной премии RU.TV в беседе с 5-tv.ru.

«Мне кажется, что у нас (русского народа. — Прим. ред.) есть особый вкус, особый дух и особая изюминка. Я считаю, что наши русские женщины — самые красивые, потому что наш менталитет, наше воспитание, наша душа остаются чистыми. Наша гендерность остается чистой. И жаль смотреть на то, что сейчас творится в мире. Русские женщины остаются настоящими женщинами», — поделилась модель.

Мажулис также добавила, что гордится своей русской национальностью. По ее словам, она всегда транслирует это везде, где бы не находилась.

Оксана Мажулис уехала из страны после победы на конкурсе «Миссис Россия-2000». В Европе она сделала карьеру поп-рок певицы и актрисы. Часто посещала светские мероприятия. В том числе несколько раз появлялась на Каннском кинофестивале.

Одна из ее песен «Бунтующий ангел» стал саундтреком к голливудскому фильму «Блондинка в шоколаде». В 2005 году также прошла в финал российского отбора на «Евровидение», но уступила участие Наталье Подольской. Не так давно Мажулис вернулась на Родину.

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