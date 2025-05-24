«Свела с ума»: Анфиса Чехова готовится выйти замуж

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Анфиса Чехова готовится выйти замуж

Избранник Анфисы Чеховой готов жениться

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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У избранника телеведущей серьезные планы на их совместную жизнь.

Телеведущая Анфиса Чехова ожидает предложения руки и сердца от своего избранника, кинопродюсера Александра Златопольского. Об этом сообщило издание StarHit.ru.

Пара вместе посетила презентацию альбома певицы JALAGONIA. На мероприятии продюсер признался в том, как он безумно любит избранницу и что намерен на ней жениться.

«Она очень добрая, мудрая, красивая и сексуальная женщина, которая просто свела меня с ума. <…> Предложение руки и сердца будет в ближайшие несколько месяцев», — поделился будущий жених.

По словам продюсера, сейчас он занят поиском подходящего кольца, так как хочет угодить вкусам возлюбленной.

Пара состоит в отношениях девять месяцев. Чехова старше Златопольского на три года. Телеведущая уже была в браке с актером Гурамом Баблишвили. У них есть общий 12-летний сын Соломон. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анфиса Чехова улетела в Европу вместе с сыном. В поездке телеведущая испытала сильный стресс.

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