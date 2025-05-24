«Мама, поем»: сын Кати IOWA знает ее песни наизусть

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 14 0

Сын певицы Кати IOWA в два года знает ее песни наизусть

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Двухлетний малыш часто исполняет «Кусь» вместе с мамой.

Двухлетний Сын певицы Кати IOWA знает ее песни наизусть. Об этом артистка рассказала 5-tv.ru после сольного концерта группы.

По словам вокалистки, мальчик сам выбирает, что петь, и часто удивляет ее тем, как точно воспроизводит тексты.

«Он знает «Кусь», я не ставила эту песню. Так удивительно. Я пою «Кусь»: а он «Укусил меня», — рассказала певица.

Иногда он вмешивается в процесс: может сказать «не поем» или, наоборот, потребовать любимое — например, «Мама, поем дороги» из «Бременских музыкантов». Эта песня стала настоящим саундтреком их семьи — она звучала во всех путешествиях, от Франции до Бали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя IOWA помогла беременной поклоннице, оказавшейся на грани. Девушка находилась на последних сроках беременности, переживала тяжелый разрыв с молодым человеком и чувствовала себя абсолютно одинокой. Отчаяние зашло так далеко, что она подумывала о самоубийстве.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:43
«Мама, поем»: сын Кати IOWA знает ее песни наизусть
20:24
Самый большой в Москве экстрим-парк под открытым небом откроется в «Лужниках»
20:06
«Угрожают уголовным делом»: экс-супругу Паши Техника шантажируют в Таиланде
19:47
Павел Дуров купил своей возлюбленной роль в фильме за 400 тысяч долларов
19:20
Первая ссора? SНАМАN получил букетом по лицу от Мизулиной
19:03
Молчание после ссоры: почему так сложно заговорить первым

Сейчас читают

ВС РФ нанесли ракетный удар по судну с военным грузом, шедшему в порт Одессы
Россия вернула из украинского плена еще 307 военных
Молчание после ссоры: почему так сложно заговорить первым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025